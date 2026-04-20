Pedoni e ciclisti in pericolo | la rotatoria del Cnr criticata da Diritti in Comune

Mercoledì 15 aprile, la Prima commissione di controllo e garanzia ha effettuato un sopralluogo alla rotatoria situata tra via Calcesana, via di Pratale e via Moruzzi. La visita si è concentrata sulle condizioni di sicurezza per pedoni e ciclisti, che sono stati segnalati come potenzialmente a rischio. La rotatoria, al centro di alcune critiche, è stata oggetto di attenzione da parte dell’ente di controllo.

Mercoledì 15 aprile si è svolto il sopralluogo della Prima commissione di controllo e garanzia alla rotatoria posizionata tra la via Calcesana, l’ingresso in via di Pratale e via Moruzzi.La visita istituzionale è stata richiesta dal gruppo consiliare di minoranza Diritti in Comune, sulla scorta.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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