Lunedì, via Manin ha aperto ufficialmente al traffico dopo importanti lavori di ristrutturazione. La nuova strada ora include una pista dedicata a pedoni e ciclisti, che permette di muoversi in sicurezza. L’intervento ha riguardato anche il rifacimento del manto stradale e l’installazione di nuovi segnali. La zona si presenta più accessibile e sicura per chi cammina o pedala, riducendo i rischi di incidenti tra veicoli e utenti deboli. Ora si aspetta il via libera per l’utilizzo quotidiano della nuova via.

Via Manin è stata aperta e inaugurata ufficialmente. La strada è stata infatti collaudata e aperta al traffico con una nuova pista riservata a pedoni e ciclisti. I lavori per la realizzazione del percorso ciclabile e pedonale di 250 metri in via Manin, erano stati conclusi due mesi fa, in un tratto pensato per agevolare il raggiungimento in bicicletta di alcune abitazioni e attività commerciali a ridosso della ferrovia. Siamo nel quartiere Boschetto nell’area compresa fra il piccolo sottopasso a senso unico all’altezza di viale Torino, a monte della linea ferroviaria, ed i terreni in direzione del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata la nuova via Manin con pista per pedoni e ciclisti

La neve trasforma Amsterdam in un’enorme pista di ghiaccio: ciclisti e pedoni cadono tra i canaliIl maltempo nel Nord Europa ha portato a condizioni di ghiaccio estese ad Amsterdam, trasformando le strade e i canali in superfici scivolose.

"Prolungamento importante per cittadini e turisti": la nuova pista ciclabile di via Manin è apertaLa nuova pista ciclabile di via Manin a Cesenatico è stata aperta lunedì, causando un cambiamento nel traffico locale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.