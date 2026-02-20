Inaugurata la nuova via Manin con pista per pedoni e ciclisti
Lunedì, via Manin ha aperto ufficialmente al traffico dopo importanti lavori di ristrutturazione. La nuova strada ora include una pista dedicata a pedoni e ciclisti, che permette di muoversi in sicurezza. L’intervento ha riguardato anche il rifacimento del manto stradale e l’installazione di nuovi segnali. La zona si presenta più accessibile e sicura per chi cammina o pedala, riducendo i rischi di incidenti tra veicoli e utenti deboli. Ora si aspetta il via libera per l’utilizzo quotidiano della nuova via.
Via Manin è stata aperta e inaugurata ufficialmente. La strada è stata infatti collaudata e aperta al traffico con una nuova pista riservata a pedoni e ciclisti. I lavori per la realizzazione del percorso ciclabile e pedonale di 250 metri in via Manin, erano stati conclusi due mesi fa, in un tratto pensato per agevolare il raggiungimento in bicicletta di alcune abitazioni e attività commerciali a ridosso della ferrovia. Siamo nel quartiere Boschetto nell’area compresa fra il piccolo sottopasso a senso unico all’altezza di viale Torino, a monte della linea ferroviaria, ed i terreni in direzione del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La neve trasforma Amsterdam in un’enorme pista di ghiaccio: ciclisti e pedoni cadono tra i canaliIl maltempo nel Nord Europa ha portato a condizioni di ghiaccio estese ad Amsterdam, trasformando le strade e i canali in superfici scivolose.
"Prolungamento importante per cittadini e turisti": la nuova pista ciclabile di via Manin è apertaLa nuova pista ciclabile di via Manin a Cesenatico è stata aperta lunedì, causando un cambiamento nel traffico locale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Inaugurata la nuova via Manin con pista per pedoni e ciclisti; Inaugurata la nuova Farmacia Comunale 2 in località Secco a Lido di Camaiore; INAUGURATA UMBERTID'ARTE 7 ALLA ROCCA - CENTRO PER L'ARTE CONTEMPORANEA: AL VIA LA NUOVA STAGIONE ESPOSITIVA; Inaugurata la nuova ciclabile di Via Manin a Cesenatico.
Inaugurata la nuova ciclabile di Via Manin a CesenaticoUn percorso di 250 metri con illuminazione pubblica realizzato con un investimento di 170.000 euro, di cui 100.000 finanziati dal bando regionale Bike to work ... forli24ore.it
Sanremo, il movimento civico Anima inaugura la nuova sede in via CorradiSanremo – L’associazione Anima, movimento civico di maggioranza a Sanremo, inaugura la nuova sede sociale. Uno spazio, quello inaugurato questo pomeriggio in via Corradi 46, pensato per rafforzare il ... ilsecoloxix.it
Inaugurata la nuova palestra di arrampicata Salewa Cube Varese, oltre 1000 metri quadri dedicati allo sport. - facebook.com facebook
Una nuova tradizione inaugurata oggi da Leone XIV che si è recato nella Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani per pregare nel giorno della festa della Madonna che apparve nella cittadina francese. x.com