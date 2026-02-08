La variante della SS 38 a Tirano è stata aperta, ma molti temono già che possa aumentare i rischi per pedoni e ciclisti. La strada, seppur praticabile, presenta ancora alcuni punti critici che potrebbero portare a incidenti. Per ora, automobilisti e utenti deboli della strada non sono ancora sicuri se questa soluzione sia davvero la migliore.

"La variante della Ss 38 è stata aperta, ma con alto rischio di investimento per pedoni, ciclisti e non solo. Alla rotonda di Stazzona mancano strisce pedonali o un sottopasso e questa situazione è pericolissima. Ad alto rischio". Ne è convinto il geometra Santo Spavetti, tecnico camuno, che da anni si batte per la sicurezza della tangenziale di Tirano e oggi segnala un nuovo caso di potenziale pericolo e solleva criticità tecniche e normative sulla rotonda di Stazzona. Secondo Spavetti l’interruzione della pista ciclabile " Ciclovia Dell’Adda ", in corrispondenza della rotonda, rende praticamente impossibile il sicuro attraversamento della 38 per pedoni e ciclisti, ma anche anziani e carrozzine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tirano, la variante: "Pedoni e ciclisti sono in pericolo"

