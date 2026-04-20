Una studentessa di Cervere, conosciuta anche per aver partecipato a Miss Italia, ha presentato una denuncia dopo aver vissuto un episodio di molestie in un hotel di Milano. Secondo quanto riferito, avrebbe subito pedinamenti e chiamate ripetute da parte di una persona sconosciuta durante il soggiorno nella struttura. La denuncia è stata formalizzata presso le autorità competenti, che stanno indagando sull’accaduto.

Una studentessa di Cervere, nota per essere stata Miss Italia, ha denunciato un episodio di molestie avvenuto in una struttura alberghiera di Milano. L’aggressione psicologica è iniziata con lo sguardo insistente di un uomo vicino a un taxi e si è conclusa con chiamate ossessive sul telefono della camera dell’hotel. Dallo sguardo molesto alle telefonate nella stanza. L’episodio traumatico vissuto da Bergesio è iniziato fuori dall’hotel dove alloggiava. Mentre si trovava nei pressi di un taxi, la ragazza ha notato un individuo dal vestiario distinto, con giacca e cravatta, che la fissava con un’intensità morbosa e ingiustificata. Quello che sembrava soltanto un comportamento maleducato si è trasformato in qualcosa di molto più grave il mattino seguente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pedinamento e chiamate ossessive: l’incubo di una studentessa in hotel

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