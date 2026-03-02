Guenda studentessa bloccata a Dubai | Una notte da incubo nei sotterranei

Una studentessa italiana si trova bloccata a Dubai dopo aver vissuto una notte difficile nei sotterranei della città. Durante la notte, ha sentito sibilare i missili, le sirene delle forze di polizia e l’allarme telefonico che ripetutamente segnalava l’emergenza. La ragazza ha descritto l’esperienza come un incubo, con il cuore in gola e la paura che cresceva ad ogni suono.

Empoli, 2 marzo 2026 – Una notte infernale vissuta con il cuore in gola tra il sibilo dei missili, le sirene della polizia e l'allarme telefonico che suonava all'impazzata annunciando l'urgenza di cercare un luogo sicuro. L'incubo di Guenda Di Dio Faranna – la studentessa di Empoli bloccata a Dubai a causa dei raid iraniani scatenati dall'attacco Usa-Israele – è un incubo senza fine, come quello di altri duecento giovani italiani rimasti bloccati nella metropoli. Sola in un Paese lontano, nonostante i suoi 19 anni sta cercando di affrontare l'emergenza con lucidità. Dote messa a dura prova dalla realtà dei fatti. Raggiunta telefonicamente ieri mattina, infatti il suo racconto lascia poco spazio all'immaginazione.