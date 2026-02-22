L’unica vasca pubblica | Riapriremo la Folperti dopo averla demolita
La piscina Folperti è stata chiusa nel 2023 a causa di problemi di sicurezza e degrado. Ora, l’amministrazione ha deciso di riaprirla demolendo la struttura vecchia e costruendo un impianto nuovo. Questa decisione mira a offrire un luogo più sicuro e funzionale per gli sportivi e le famiglie di Pavia. La riqualificazione della vasca pubblica rappresenta un intervento importante per la comunità locale. La nuova piscina potrebbe aprire entro la fine dell’anno.
Chiusa nel 2023 dalla precedente Amministrazione dopo anni di degrado, la piscina Folperti, unica vasca pubblica, sarà restituita alla città come impianto moderno, sicuro e all’altezza delle esigenze sportive e sociali di Pavia. Il sindaco Michele Lissia ha comunicato sui social d’aver approvato in Giunta l’atto di indirizzo che segna una scelta chiara: demolizione e ricostruzione della piscina Folperti, con riqualificazione dell’area e nuovi servizi polifunzionali come cui bar e area fitness. "Il Consiglio comunale non è stato informato del progetto – ha detto giovedì sera Nicola Niutta di FdI – Un atteggiamento intollerabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
