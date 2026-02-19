turchia fermato giornalista italiano la farnesina segue il caso

Il giornalista italiano Andrea Lucidi è stato fermato dalla polizia turca a Istanbul, probabilmente per aver documentato proteste locali. La Farnesina sta monitorando attentamente la situazione e chiede chiarimenti alle autorità turche. Lucidi si trovava nel centro di espulsione, dove si trova ancora, mentre altri colleghi di varie nazionalità sono stati anch’essi fermati. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli operatori dell’informazione italiani, che chiedono spiegazioni sulla vicenda. Le autorità italiane cercano di ottenere aggiornamenti sulla condizione di Lucidi.

Il Consolato Generale d’Italia a Istanbul, in Turchia, sta seguendo la vicenda del giornalista italiano Andrea Lucidi, fermato dalla polizia turca insieme ad altri colleghi di diverse nazionalità e condotto presso un centro di espulsione, dove si troverebbe tuttora. Lo comunica la la Farnesina, che in raccordo con il Consolato Generale a Istanbul è in contatto con le autorità locali per acquisire ogni elemento utile sulla situazione e garantire al connazionale la necessaria assistenza consolare. Secondo quanto riferito in una nota diffusa dall’organizzazione International Solidarity for Political Prisoners, Lucidi faceva parte di una delegazione internazionale composta da avvocati, giornalisti e difensori dei diritti umani arrivata in Turchia il 18 febbraio per “condurre ispezioni in loco” sui nuovi modelli carcerari e “le severe condizioni di isolamento”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

