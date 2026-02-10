Pedemontana la Tratta D Breve si farà | i sindaci fanno ricorso al Tar

I sindaci dei Comuni lungo il percorso della Pedemontana hanno deciso di presentare ricorso al Tar per bloccare la realizzazione della Tratta D Breve. Ma poche ore fa, le autorità hanno annunciato che l’opera si farà comunque. Tra Agrate Brianza e Vimercate, l’autostrada attraverserà diversi paesi e i sindaci si sono detti determinati a opporsi, anche se al momento non sembra esserci molta strada indietro.

Il via libera pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, i sindaci che fanno ricorso e quell'ipotesi di una variante alla D Breve che non è mai stata presa in considerazione Pedemontana, la Tratta D Breve si farà. L’annuncio di poche ore fa, da parte dei sindaci del territorio che verranno attraversati dall’autostrada (Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Caponago, Carnate, Cavenago di Brianza, Ornago, Sulbiate e Vimercate e la Città Metropolitana di Milano nel territorio del comune di Cambiago). Della sua approvazione se ne parlava da mesi ma di ufficiale, ad oggi, non c’era nulla.🔗 Leggi su Monzatoday.it

