La Pedemontana comincia a muoversi: le ruspe sono in azione sulla tratta D breve, approvata di nascosto e pubblicata ufficialmente già l’11 dicembre. La decisione ha scatenato proteste e dieci sindaci hanno deciso di fare ricorso al Tar. La questione diventa sempre più calda nel Vimercatese.

Approvata "in gran segreto", terremoto Pedemontana nel Vimercatese. La tanto temuta tratta D breve della nuova autostrada lombarda è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale fin dall’11 dicembre. Eppure la scoperta è stata fatta per caso dai comuni del territorio, che ora si dicono "sconcertati dalla slealtà istituzionale del percorso che ha escluso qualsiasi tipo di confronto. Dietro c’è la volontà di limitare la nostra possibilità di impugnare". E invece, lavorando in tempi strettissimi, gli enti locali sono riusciti a chiedere al Tar della Lombardia di verificare l’operato di Cal: "La concessionaria dell’autostrada si è auto promossa sostituendosi al Cipess, (Comitato interministeriale per la programmazione economica e la sostenibilità), dove la pratica era pendente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pedemontana accende le ruspe. Cal approva la tratta D breve. Dieci sindaci fanno ricorso al Tar

I sindaci dei Comuni lungo il percorso della Pedemontana hanno deciso di presentare ricorso al Tar per bloccare la realizzazione della Tratta D Breve.

Dieci sindaci lombardi, tra cui quelli di Vimercate e Agrate Brianza, hanno deciso di portare la questione davanti al Tar.

