Comuni 21 miliardi non riscossi | cosa cambia con la nuova sanatoria locale
In Italia, oltre 1100 Comuni non riescono a recuperare almeno il 17,5% delle tasse locali dovute, accumulando così una cifra complessiva di oltre 21 miliardi di euro non ancora riscossi. La questione riguarda principalmente le imposte locali e la loro gestione da parte degli enti comunali. Recentemente, è stata annunciata una nuova sanatoria prevista per favorire il recupero delle somme non riscosse.
Più di 1100 Comuni italiani non raggiungono la soglia minima di capacità di riscossione fissata al 17,5%. È quanto emerge dalle bozze di decreto attuativo della riforma della riscossione locale, allo studio del Ministero dell’Economia. Secondo le nuove regole, gli enti che non superano questo livello dovranno affidare la riscossione ad Amco, società pubblica specializzata nella gestione dei crediti deteriorati. L’analisi, realizzata dal Centro studi enti locali su dati Bdap relativi ai rendiconti 2022-2024, evidenzia un fenomeno rilevante e diffuso. Crediti non riscossi, le differenze tra le regioni. Nei Comuni sotto soglia si concentra oltre il 62% delle somme accertate ma non ancora incassate.🔗 Leggi su Quifinanza.it
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