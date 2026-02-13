Comuni Montani 21 Enti pugliesi esclusi dall' elenco | Decisione penalizzante

L’Associazione Nazionale Comuni Montani ha criticato la Regione Puglia per aver escluso 21 enti locali dall’elenco dei Comuni Montani, accusando questa decisione di penalizzare le comunità. La scelta deriva dalla nuova classificazione approvata recentemente, che, secondo gli amministratori, penalizza le zone interne e le aree meno popolate. Anci Puglia ha scritto una nota ufficiale, firmata dalla Presidente Fiorenza Pascazio e dal Delegato alle Aree Interne Noè Andreano, chiedendo un intervento immediato al Presidente della Regione Antonio Decaro. La missiva sottolinea come questa esclusione possa influire sui fondi e sui servizi destinati a quei

Anci Puglia, con una nota a firma congiunta della Presidente Fiorenza Pascazio e del Delegato alle Aree Interne Noè Andreano, indirizzata al Presidente della Regione Antonio Decaro, sollecita un intervento urgente dopo l'intesa sancita in Conferenza Unificata sulla nuova classificazione dei 'Comuni montani', ai sensi della legge 12 settembre 2025, n. 131. Il nuovo provvedimento riduce drasticamente il numero dei Comuni pugliesi riconosciuti come "montani o parzialmente montani": da 54 a 33. Di questi, 26 appartengono alla provincia di Foggia: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Biccari, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Marco la Catola, Sant'Agata di Puglia, Vico del Gargano, Volturara Appula e Volturino.