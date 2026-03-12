Pedalando l' Umbria di Francesco sette tappe per ripercorrere il cammino del santo

È stato presentato un itinerario cicloturistico composto da sette tappe che attraversa l'Umbria e si conclude a Rieti. L’iniziativa permette di seguire il percorso di San Francesco lungo le strade dell’Umbria, coinvolgendo ciclisti e appassionati di storia e spiritualità. Il percorso si svolge su un tracciato che collega i principali luoghi legati alla vita del santo, offrendo un’esperienza di viaggio tra natura e fede.

L'iniziativa prenderà il via in occasione della sesta edizione della Media Fondo del Quasar, in programma domenica 15 marzo Un percorso cicloturistico di sette tappe per ripercorrere idealmente il cammino di San Francesco, dall'Umbria fino a Rieti. Questo l'intento di "Pedalando l'Umbria di Francesco", iniziativa che prenderà il via con la sesta edizione della Mediofondo del Quasar in programma domenica 15 marzo. L'obiettivo è quello di coniugare sport, promozione territoriale e rete d'impresa, generando valore condiviso per comunità, associazioni e realtà economiche coinvolte. L'iniziativa acquista ulteriore valore perchè si inserisce, proprio nel 2026, nell'ambito delle celebrazioni per l'ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco.