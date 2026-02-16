Umbria nasce il cluster della meccanica agricola regionale

La Regione Umbria ha deciso di sostenere le aziende della meccanica agricola, creando il primo cluster regionale del settore. Questo progetto mira a favorire la collaborazione tra le imprese, che producono parti e macchinari per l'agricoltura, con l’obiettivo di rafforzare la competitività locale. La scelta nasce dalla crescente domanda di tecnologie innovative in agricoltura, che spinge le aziende a unire le forze. Nei prossimi mesi, le aziende umbre si organizzeranno per condividere risorse e sviluppare nuovi prodotti.

L'obiettivo è rafforzare uno dei comparti più identitari e strategici del sistema produttivo regionale, valorizzandone competenze, innovazione e capacità di presenza sui mercati nazionali e internazionali. La nascita del cluster segna un passo importante verso la creazione di una rete strutturata tra imprese finalizzata a promuovere progettualità condivise e a rafforzare la competitività del comparto.

In Umbria, nasce il primo centro regionale per l'intelligenza artificiale dedicato alla sanità.

La Regione Umbria ha istituito il Centro regionale per l’Intelligenza artificiale in ambito sanitario, un organismo dedicato a supportare l’innovazione tecnologica nel settore.

