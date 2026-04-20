PD a Lega e Boscagli | Gli abbagli sui 38 milioni e tre domande senza risposta

Il Partito Democratico ha criticato la Lega e l’assessore Boscagli riguardo a una questione finanziaria, evidenziando che ci sarebbero stati fraintendimenti sui 38 milioni di euro e tre domande rimaste senza risposta. La discussione si concentra su come vengono presentate le informazioni pubbliche, con l’accusa di comunicazione orientata più a suscitare timori che a fornire dati chiari. La polemica si inserisce in un confronto più ampio sulla gestione delle risorse e sulla trasparenza amministrativa.

Ancora una volta assistiamo a una comunicazione costruita più sulla paura e sulla distorsione dei fatti che su proposte concrete per la città. I manifesti e le dichiarazioni della Lega di questi giorni continuano a fare solo una cosa: indicare temi – traffico, parcheggi, sicurezza – senza.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Fondi Pnrr a rischio ad Arghillà: un progetto da 18 milioni ridimensionato e troppe domande ancora senza rispostaIl gruppo civico Noi siamo Arghillà-La Rinascita chiede verità sul possibile definanziamento del progetto Pinqua destinato alla rigenerazione urbana... Le troppe domande senza risposta sulla strage di Crans MontanaLa scarcerazione di Jacques Moretti riapre ferite e domande sulla strage di Capodanno a Crans Montana. Panoramica sull’argomento Sondaggi, Pd e Lega: numeri a sorpresa per Salvini e Letta. Guarda chi crolla e chi saleSondaggi, Pd di Enrico Letta e Lega di Matteo Salvini top. Forza Italia? Silvio Berlusconi va giù. M5S aggancia Fratelli d’Italia. I trend del sondaggio Swg della settimana Sondaggi, Pd vola con ... affaritaliani.it Sondaggi, Pd torna a guadagnare sulla Lega. Un grande partito scende e…La Lega di Matteo Salvini è il primo partito italiano nei sondaggi. Il Carroccio è stabile con il 24.3% (-0.1%) secondo Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Attenti però al Pd. Il Partito Democratico ... affaritaliani.it