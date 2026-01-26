Fondi Pnrr a rischio ad Arghillà | un progetto da 18 milioni ridimensionato e troppe domande ancora senza risposta

Il progetto PNRR ad Arghillà, inizialmente del valore di circa 18 milioni di euro, ha subito un ridimensionamento da parte del ministero, compromettendo la realizzazione di alloggi, spazi pubblici e servizi. La riduzione dei fondi solleva dubbi sulla futura attuazione dell’intervento e lascia numerosi quesiti ancora senza risposta, evidenziando le sfide legate alla gestione delle risorse pubbliche e alla pianificazione degli interventi.

Il gruppo civico Noi siamo Arghillà-La Rinascita chiede verità sul possibile definanziamento del progetto Pinqua destinato alla rigenerazione urbana del quartiere Secondo quanto riportato dagli organi di informazione, l'intervento, inizialmente previsto per un valore complessivo di circa 18 milioni di euro e finalizzato alla realizzazione di nuovi alloggi, spazi pubblici e servizi essenziali, sarebbe stato fortemente ridimensionato dal ministero. La causa sarebbe riconducibile alla mancata attivazione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per due dei tre lotti previsti dal progetto. "Arghillà ha diritto alla verità, non a proclami- sottolinea il gruppo civico- i residenti meritano risposte chiare su quanto accaduto, sulle eventuali responsabilità e sulle azioni che si intendono intraprendere.

