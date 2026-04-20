Paziente derubato mentre si trova sulla barella in ospedale a Torino arrestato 45enne | come ha agito

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Torino con l’accusa di aver rubato a un paziente mentre era sulla barella nel pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria. L’episodio è avvenuto in un momento in cui il paziente si trovava in ospedale. Le forze dell’ordine hanno identificato e fermato l’uomo poco dopo l’accaduto.

Eseguito un arresto per furto aggravato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Maria Vittoria” di Torino. Un uomo italiano di 45 anni è stato fermato dopo essersi impossessato degli effetti personali di un paziente in barella, approfittando della sua vulnerabilità durante le prime cure mediche. Intervento delle forze dell’ordine: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale situato nel quartiere Campidoglio di Torino. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme alla Volante del Commissariato di P.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Paziente derubato mentre si trova sulla barella in ospedale a Torino, arrestato 45enne: come ha agito Notizie correlate Scippo in stazione, 45enne derubato della collana d’oro mentre sale sul trenoImmediate le indagini della polizia locale di Cisterna che ha arrestato un 19enne e denunciato due coetanei. Primario faceva visite private in ospedale: arrestato in flagranza mentre una paziente gli consegna i contantiArrestato dai Nas di Parma un medico dirigente nel Reggiano: avrebbe incassato in contanti visite private intramoenia senza dichiararle all'ospedale. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Furto in corsia al Policlinico Umberto I, derubato un paziente in cardiologia; Roma, si dimentica di levare la suoneria del telefono rubato: preso il ladro dell'ospedale. La vittima un paziente di Cardiologia. Paziente derubato mentre si trova sulla barella in ospedale a Torino, arrestato 45enne: come ha agitoEseguito un arresto per furto aggravato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Maria Vittoria di Torino. Un uomo italiano di 45 anni è stato fermato dopo essersi impossessato degli effetti ... virgilio.it Deruba un paziente mentre è ricoverato al Maria Vittoria: in manette un 45enneSi era impossessato del cellulare e del portafoglio custoditi tra gli effetti personali custoditi in Pronto Soccorso ... torinoggi.it Furto in corsia al Policlinico Umberto I, derubato un paziente in cardiologia ift.tt/DHT9SuC x.com «Non è solo una vita che si interrompe, è un ragazzo che viene derubato della propria luce. E’ la nostra comunità che perde un pezzo di futuro», ha detto il sindaco Antonio Palumbo stringendosi ai familiari - facebook.com facebook