Primario faceva visite private in ospedale | arrestato in flagranza mentre una paziente gli consegna i contanti

Un medico dirigente nel Reggiano è stato arrestato dai Nas di Parma mentre riceveva contanti da una paziente per visite private intramoenia svolte nell’ospedale. Le autorità hanno intercettato l’episodio e proceduto all’arresto in flagranza. Il professionista avrebbe effettuato e incassato pagamenti in contanti senza comunicare le entrate all’ospedale. L’indagine è ancora in corso.

