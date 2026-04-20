Pavia ucciso per una parola | fermato il 17enne del ferreo attacco

A Pavia, un giovane di 17 anni è stato fermato dopo un'aggressione avvenuta nel parcheggio dell’area Cattaneo, che ha portato alla morte di un uomo. L’episodio si è verificato in un contesto di violenza che ha coinvolto diversi soggetti, tra cui il ragazzo di origini egiziane. La polizia ha identificato i presunti responsabili e ha arrestato il 17enne, che secondo le indagini avrebbe agito in seguito a una parola.

L’aggressione avvenuta a Pavia nel parcheggio dell’area Cattaneo ha portato all’identificazione dei presunti responsabili, tra cui un diciassettenne di origini egiziane accusato di aver causato la morte di Gabriele Vaccaro. Il giovane è stato sottoposto a fermo dopo le pervenute ricostruzioni della Squadra Mobile, mentre i suoi tre compagni sono stati denunciati in stato di libertà. Il tragico evento che ha strappato alla vita il venticinquenne siciliano si è sviluppato in una sequenza di momenti che hanno trasformato una normale serata in una tragedia urbana. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dagli inquirenti, la scintilla del...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pavia, ucciso per una parola: fermato il 17enne del ferreo attacco Notizie correlate Pavia, 25enne ucciso nel parcheggio: fermato un 17enne dopo ore di interrogatorioDoveva essere il finale ordinario di una serata tra amici, si è trasformato invece in una scena di violenza mortale. Gabriele Vaccaro ucciso a colpi di cacciavite a Pavia, tre giovani portati in Questura: fermato un 17enneTre ragazzi sono stati portati in Questura per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite al collo e all'addome in centro... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggio; Omicidio in un parcheggio a Pavia, i vicini della vittima: Non si può morire così; Pavia, Gabriele Vaccaro ucciso a coltellate in un parcheggio durante una rissa: la lite per una ragazza. Tre persone portate in Questura; Pavia, rissa dopo serata in un locale: ucciso a coltellate operaio di 25 anni, ferito un suo amico. Pavia: il 25enne Gabriele Vaccaro ucciso dopo una lite | Arrestato un 17enne di origini egizianePavia, ucciso in una lite il 25enne Gabriele Vaccaro: fermato un 17enne egiziano che avrebbe utilizzato un cacciavite ... ilsussidiario.net Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggioFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un fendente al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia ... virgilio.it Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia, fermato un 17enne di origini egiziane: la lite nel parcheggio, poi la coltellata fatale al 25enne - facebook.com facebook Omicidio in un parcheggio a Pavia, fermato un 17enne. La svolta dopo un lungo interrogatorio in Questura. #ANSA x.com