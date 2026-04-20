Pavia 25enne ucciso nel parcheggio | fermato un 17enne dopo ore di interrogatorio

A Pavia, un ragazzo di 25 anni è stato ucciso in un parcheggio dopo una serata tra amici. Dopo ore di interrogatorio, è stato fermato un minorenne di 17 anni. La vicenda ha portato a un intervento delle forze dell'ordine, che hanno individuato e arrestato il ragazzo poco dopo il fatto. La dinamica dell'episodio è ancora sotto investigazione.

Doveva essere il finale ordinario di una serata tra amici, si è trasformato invece in una scena di violenza mortale. Nella notte tra sabato e domenica, a Pavia, un giovane di 25 anni, Gabriele Vaccaro, è stato colpito al collo con un’arma da taglio nel parcheggio dell’area Cattaneo, a pochi passi dal centro storico. L’aggressione si è consumata intorno alle 3.30, in una zona abitualmente frequentata anche nelle ore notturne. Il ragazzo, originario di Favara, in provincia di Agrigento, e residente da tempo nel Pavese per lavoro, era insieme a due amici e stava tornando verso l’auto dopo aver trascorso la serata in un locale. La lite e l’aggressione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pavia, 25enne ucciso nel parcheggio: fermato un 17enne dopo ore di interrogatorio Notizie correlate Leggi anche: Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia, fermato un 17enne di origini egiziane: la lite nel parcheggio, poi la coltellata fatale al 25enne Pavia, 25enne ucciso in parcheggio: fermato un 16enneUn ragazzo di 16 anni è stato fermato dalla polizia di Stato per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, 25enne ucciso in un parcheggio dell’area Cattaneo,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Origini siciliane, amante del calcio e arrivato a Pavia da poco: chi è il 25enne ucciso in un parcheggio a Pa…; 25enne ucciso con una coltellata al collo dopo una rissa in un parcheggio a Pavia; Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggio; Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggio. Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia, fermato un 17enne di origini egiziane: la lite nel parcheggio, poi la coltellata fatale al 25ennePAVIA - Svolta nel delitto di Pavia. Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere ... ilgazzettino.it Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite: tre interrogati, l'agguato nel parcheggio dopo una liteIl giovane, originario di Favara (Agrigento), è morto all'ospedale San Matteo di Pavia per una ferita riportata al collo ... today.it Omicidio in un parcheggio a Pavia, fermato un 17enne. La svolta dopo un lungo interrogatorio in Questura. #ANSA - facebook.com facebook Omicidio in un parcheggio a Pavia, fermato un 17enne. La svolta dopo un lungo interrogatorio in Questura. #ANSA x.com