Pavia ragazzo ucciso in un parcheggio | fermato un 16enne

Nella notte tra sabato e domenica a Pavia, un uomo di 25 anni è stato ferito con un’arma bianca in un parcheggio. L’uomo è deceduto successivamente in ospedale. Durante le indagini, è stato arrestato un ragazzo di 16 anni. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per chiarire le dinamiche dell’accaduto e il ruolo del minorenne coinvolto.

(Adnkronos) – E' scattato un fermo nell'ambito delle indagini sul 25enne ucciso nella notte tra sabato e domenica a Pavia dopo essere stato ferito con un'arma bianca in un parcheggio dove, insieme a due amici, era andato a recuperare la macchina. A quanto si apprende è stato fermato un 16enne italiano, di origine egiziana. —[email protected]. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Pavia, 25enne ucciso in parcheggio: fermato un 16enneUn ragazzo di 16 anni è stato fermato dalla polizia di Stato per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, 25enne ucciso in un parcheggio dell’area Cattaneo,... Ragazzo di 25 anni ucciso in un parcheggio a PaviaUn ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell'area Cattaneo, nelle... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggio; Giovane ucciso in un parcheggio a Pavia, accoltellato da un gruppo di persone mentre era con amici; Ragazzo di 25 anni ucciso a Pavia, tre giovani in questura; Pavia, rissa dopo serata in un locale: ucciso a coltellate operaio di 25 anni, ferito un suo amico. Ragazzo di 25 anni ucciso in un parcheggio a Pavia. Ferito un amicoUn ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato questa notte, tra il 18 e il 19 aprile, nel parcheggio dell'area Cattaneo, nelle vicinanze del centro ... tg.la7.it Ragazzo di 25 anni ucciso a Pavia, tre giovani in questuraUn sabato spensierato, che però si è concluso in tragedia. Gabriele Vaccaro, 25 anni, originario di Favara (Agrigento), è morto dopo essere stato ferito al collo da un fendente. ansa.it Omicidio in un parcheggio a Pavia, fermato un 17enne. La svolta dopo un lungo interrogatorio in Questura. #ANSA - facebook.com facebook Omicidio in un parcheggio a Pavia, fermato un 17enne. La svolta dopo un lungo interrogatorio in Questura. #ANSA x.com