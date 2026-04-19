Un giovane di 25 anni è deceduto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato ferito con un coltello nella notte. L'aggressione si è verificata nel parcheggio dell'area Cattaneo, vicino al centro storico della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite sono risultate fatali. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell'area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. L' omicidio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto verso le 3,30. Il giovane, originario della Sicilia, si era trasferito a Pavia da diversi anni e lavorava a Stradella. In base ai primi accertamenti, il 25enne aveva raggiunto il posteggio insieme a due amici, per recuperare l'auto dopo la serata trascorsa in un locale. A quel punto c'è stato il contatto con un altro gruppo di persone. Sarebbe seguita una discussione e, subito dopo, l'aggressione. Il ragazzo è stato ferito con una coltellata al collo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ragazzo di 25 anni ucciso in un parcheggio a Pavia

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Ragazzo di 25 anni ucciso in un parcheggio a Pavia. Accoltellato mentre stava recuperando l'auto. Il decesso in ospedale #ANSA - facebook.com facebook