Pavia 25enne ucciso in parcheggio | fermato un 16enne

A Pavia, un 16enne è stato fermato dalla polizia in relazione all’uccisione di un ragazzo di 25 anni avvenuta in un parcheggio dell’area Cattaneo, in via Nazario Sauro. L’episodio si è verificato nel pomeriggio, e le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini, portando alla cattura del minorenne. La vittima è deceduta sul posto.

Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dalla polizia di Stato per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, 25enne ucciso in un parcheggio dell’area Cattaneo, in via Nazario Sauro, a Pavia. Vaccaro è morto nella notte tra sabato e domenica al Policlinico San Matteo dopo essere stato raggiunto da un fendente letale al collo. Il delitto al culmine di una rissa, secondo i primi accertamenti nata per futili motivi, all’uscita da una serata in un locale della zona. Gli amici del giovane accoltellato lo hanno dapprima portato a casa, poi, accortisi della gravità delle ferite, hanno chiamato i soccorsi ma ormai non c’era più nulla da fare. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pavia, 25enne ucciso in parcheggio: fermato un 16enne Notizie correlate Omicidio in un parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate in una lite dopo la serata in un localeOmicidio nella notte a Pavia: un ragazzo di 25 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in un parcheggio a pochi passi dal... Pavia, 25enne ucciso a coltellate in un parcheggio: l’aggressione dopo la serata fuori e il mistero del soccorso ritardatoUna lite improvvisa tra gruppi di giovani è costata la vita a un ragazzo di 25 anni. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Omicidio a Pavia, la vittima ha chiesto agli amici di tornare a casa dopo esser stato ferito; 25enne ucciso con una coltellata al collo dopo una rissa in un parcheggio a Pavia; Ragazzo di 25 anni ucciso a Pavia, tre giovani in questura; Pavia, 25enne accoltellato a morte in un parcheggio. Gabriele Vaccaro ucciso a colpi di cacciavite a Pavia, tre giovani portati in Questura: fermato un 17enneTre ragazzi sono stati portati in Questura per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite al collo e all'addome in centro a ... fanpage.it Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia, fermato un 17enne di origini egiziane: la lite nel parcheggio, poi la coltellata fatale al 25ennePAVIA - Svolta nel delitto di Pavia. Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere ... ilgazzettino.it Omicidio in un parcheggio a Pavia, fermato un 17enne. La svolta dopo un lungo interrogatorio in Questura. #ANSA - facebook.com facebook Omicidio Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in caserma per essere ascoltati. La decisione degli inquirenti dopo aver sentito alcuni testimoni e visionato le immagini delle telecamere della zona, al momento per i tre non risultano provvedimenti a loro carico. x.com