Pavia | fermato un 17enne per l' omicidio di Gabriele Vaccaro

Da agi.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pavia è stato arrestato un ragazzo di 17 anni in relazione all'omicidio di un uomo di 25 anni avvenuto in un parcheggio della città. Dopo gli interrogatori condotti in Questura, le forze dell'ordine hanno deciso di fermare il minorenne. La vittima, originaria di Favara, è deceduta a seguito di una ferita da arma da taglio riportata durante l'aggressione. La vicenda è ancora sotto indagine.

AGI - Dopo gli interrogatori in  Questura a Pavia  c'è un  arresto. Per l' omicidio di Gabriele Vaccaro, 25 anni, originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato  accoltellato  in un parcheggio di Pavia è stato fermato un  17enne. Vaccaro al momento dell'aggressione da parte di un gruppo di ragazzi era in compagnia di due colleghi di lavoro. L'aggressione in un parcheggio a Pavia . Un 25enne,  Gabriele Vaccaro  originario della Sicilia, è stato  accoltellato a Pavia, nella notte tra sabato e domenica, ed è morto in ospedale per le ferite riportate. Teatro del tragico fatto di sangue un  parcheggio in area Cattaneo  alla periferia della città.🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Pavia: fermato un 17enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro

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