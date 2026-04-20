A Pavia è stato arrestato un ragazzo di 17 anni in relazione all'omicidio di un uomo di 25 anni avvenuto in un parcheggio della città. Dopo gli interrogatori condotti in Questura, le forze dell'ordine hanno deciso di fermare il minorenne. La vittima, originaria di Favara, è deceduta a seguito di una ferita da arma da taglio riportata durante l'aggressione. La vicenda è ancora sotto indagine.

AGI - Dopo gli interrogatori in Questura a Pavia c'è un arresto. Per l' omicidio di Gabriele Vaccaro, 25 anni, originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato accoltellato in un parcheggio di Pavia è stato fermato un 17enne. Vaccaro al momento dell'aggressione da parte di un gruppo di ragazzi era in compagnia di due colleghi di lavoro. L'aggressione in un parcheggio a Pavia . Un 25enne, Gabriele Vaccaro originario della Sicilia, è stato accoltellato a Pavia, nella notte tra sabato e domenica, ed è morto in ospedale per le ferite riportate. Teatro del tragico fatto di sangue un parcheggio in area Cattaneo alla periferia della città.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pavia: fermato un 17enne per l'omicidio di Gabriele Vaccaro

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