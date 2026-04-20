A Pavia, un ragazzo di 16 anni è stato fermato dopo un intervento di polizia durato diverse ore di interrogatorio, in relazione a un episodio che ha portato alla morte di un giovane di 25 anni. La vittima, originaria di Favara, è stata colpita con un fendente al collo durante una lite che coinvolgeva una ragazza. L’indagine è ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

È stato fermato nella notte, dopo un lungo interrogatorio in questura, un 16enne egiziano ritenuto il principale sospettato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne che nella notte tra sabato e domenica è stato aggredito e ucciso in un parcheggio in centro a Pavia. Fatali i colpi di cacciavite che il giovane siciliano ha ricevuto al collo. Il 16enne era già stato denunciato per porto abusivo di armi. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto e il movente dell'aggressione. Al momento il minorenne è accusato di omicidio, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire anche la posizione delle altre tre persone presenti con il sospettato, tutte denunciate.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Pavia, colpo di cacciavite mortale nel parcheggio: fermato un 16enne dopo ore di interrogatorio

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