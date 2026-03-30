Lavoro nero e carenze di sicurezza chiusi parrucchieri e centri massaggi Multe per 50mila euro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Modena hanno effettuato controlli in diverse attività commerciali nel settore dei servizi alla persona. Durante le verifiche sono stati riscontrati casi di lavoro nero e deficienti misure di sicurezza, portando alla chiusura di alcuni parrucchieri e centri massaggi. Sono state elevate multe per un totale di 50mila euro.

L'operazione dei Carabinieri ha fatto emergere la presenza di sei dipendenti irregolari, di cui due totalmente sconosciuti al fisco, e pericolose omissioni nella tutela della salute del personale Un duro colpo al lavoro sommerso e allo sfruttamento nel settore dei servizi alla persona. È questo il bilancio dell'ultima operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Modena, che negli ultimi giorni hanno passato al setaccio diverse attività commerciali gestite da imprenditori sia italiani che stranieri. Sotto la lente d'ingrandimento dei militari sono finiti centri estetici, massaggi e saloni di parrucchieri dislocati tra i comuni di Castelnuovo Rangone, la frazione di Montale e Castelfranco Emilia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Lavoro nero e carenze di sicurezza, chiusi parrucchieri e centri massaggi. Multe per 50mila euro Chiusi 4 ristoranti del centro storico di Bologna: gravi carenze sulla sicurezza e lavoro neroBologna, 22 gennaio 2026 - Sospesa l’attività di quattro ristoranti del centro storico. Leggi anche: Lavoratori in nero e poca sicurezza: chiusi diversi bar e ristoranti con multe per oltre 80mila euro