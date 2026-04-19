Pavia 25enne ucciso a coltellate in un parcheggio | l’aggressione dopo la serata fuori e il mistero del soccorso ritardato

A Pavia, un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate in un parcheggio dopo una serata tra amici. L'aggressione è avvenuta a seguito di una lite tra gruppi di giovani, mentre il soccorso è stato ritardato. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell'accaduto e identificare i responsabili. La scena si svolge in un contesto di tensione tra più persone presenti quella sera.

Una lite improvvisa tra gruppi di giovani è costata la vita a un ragazzo di 25 anni. È quanto accaduto nella notte a Pavia, dove il giovane, originario della Sicilia ma residente da tempo in Lombardia, è stato ucciso con una coltellata al collo nel parcheggio dell’area Cattaneo, a ridosso del centro storico. Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, il 25enne, che lavorava nel comune di Stradella, aveva trascorso la serata di sabato in un locale della zona insieme a due amici. Intorno alle 3:30, il gruppo si è diretto al parcheggio per recuperare l’auto e fare rientro a casa. Proprio nel piazzale il 25enne e i suoi amici si sarebbero scontrati con un altro gruppo di persone.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Pavia, accoltellato al collo alle 3 di notte nel parcheggio: muore 25ennePavia, 19 aprile 2026 – Accoltellato di notte nel parcheggio, è morto in ospedale. Leggi anche: Scoppia una rissa tra due gruppi in un parcheggio a Pavia e viene accoltellato: 25enne muore in ospedale Panoramica sull’argomento Si parla di: San Martino Siccomario, ubriaco molesto al bar del centro commerciale: arrestato 25enne. Pavia, 25enne di origini siciliane ucciso nella notte: indaga la poliziaPAVIA (MILANO) – Un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell’area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. Il ... livesicilia.it Pavia, 25enne ucciso nella notte con una coltellata al colloL'aggressione alle 3 e mezza di notte nel posteggio dell'Area Cattaneo, dove il ragazzo di origini siciliane era tornato a recuperare l'auto dopo la ... ilgiorno.it