Omicidio in un parcheggio a Pavia 25enne ucciso a coltellate in una lite dopo la serata in un locale

Nella notte a Pavia, un giovane di 25 anni è stato ferito mortalmente a coltellate durante una lite avvenuta in un parcheggio dopo aver trascorso la serata in un locale. In un altro episodio, un ragazzo di 15 anni è stato colpito da ferite con arma bianca in un parcheggio della stessa città. Le autorità stanno indagando sugli eventi e sulle circostanze che hanno portato ai due episodi di violenza.

Omicidio nella notte a Pavia: un ragazzo di 25 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in un parcheggio a pochi passi dal centro storico. Il giovane, un operaio di origini siciliane residente in città da anni e impiegato a Stradella, è morto dopo il trasporto in ospedale. Omicidio a Pavia, morto un giovane di 25 anni L’aggressione è avvenuta intorno alle 3:30 nell’area di sosta dell’ex area Cattaneo, vicino alla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. La vittima aveva trascorso la serata in un locale con alcuni amici e stava tornando all’auto parcheggiata quando il gruppo si è imbattuto in altri giovani. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio in un parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate in una lite dopo la serata in un locale Notizie correlate Pavia, 25enne ucciso a coltellate in un parcheggio: l’aggressione dopo la serata fuori e il mistero del soccorso ritardatoUna lite improvvisa tra gruppi di giovani è costata la vita a un ragazzo di 25 anni. Pisa, omicidio in auto: 25enne ucciso dopo una lite, fermato il presunto killer sull’A1.Un giovane di 25 anni, Kevin Muharremi, è stato ucciso questa mattina a Montecalvoli, in provincia di Pisa, da un colpo di pistola mentre era... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Taranto, far west alle Case parcheggio: chiesto il processo per l'omicidio Nigro; Omicidio alle case parcheggio dei Tamburi, fissata l'udienza preliminare; ? Coltellate alla madre davanti ai suoi bambini: è tentato omicidio - BresciaToday; Coltellate all’ex davanti ai figli: 46enne a processo per tentato omicidio. Omicidio in un parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate in una lite dopo la serata in un localeUn ragazzo di 15 anni è stato ucciso a coltellate a notte fonda in un parcheggio di Pavia. L'omicidio si è verificato al culmine di un litigio ... virgilio.it Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggioStando alle prime informazioni l'aggressione è avvenuta intorno alle 3,30 di notte nel parcheggio dell'area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. La vittima, che si trovava con alcuni amici, è ... tg24.sky.it Sangue e morte a Pavia: un ragazzo di 25 anni è deceduto al Policlinico San Matteo dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell'area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. L'omicidio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto ver - facebook.com facebook «Questa signora respira male», così Luca Spada depistava i colleghi mentre online cercava: «Sognare omicidio, significato e numeri» x.com