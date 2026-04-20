A Pavia un giovane di 17 anni è stato arrestato in relazione alla morte di un ragazzo di 25 anni avvenuta durante una rissa in un parcheggio. Dopo un lungo interrogatorio, le forze dell’ordine hanno fermato il sospetto, che ora si trova sotto custodia. L’incidente ha portato all’apertura di un procedimento penale per omicidio. La vicenda si è svolta nel centro cittadino, coinvolgendo diverse persone presenti in zona.

E' morto a 25 anni dopo una rissa in un parcheggio a Pavia Gianluca Vaccaro, oggi un ragazzo di 17 anni è stato fermato dopo un lungo interrogatorio Ieri, 19 aprile, la tragica notizia della morte diGianluca Vaccaro, il giovane di 25 anni è stato coinvolto in una rissa davanti una discoteca ed ha perso la vita. Oggi è stato fermato un ragazzo di 17 anni di origine egiziana. La vittima era stata colpita al collo con un coltello con punteruolo ed ora il minore è stato arrestato dopo un lungo interrogatorio in questura. Il giovane ha precedenti per possesso di armi bianche. Stando ad una prima ricostruzione, sembrerebbe che la lite sarebbe nata da un pezzo di pista richiesto e la risposta negativa da parte di Vaccaro e dei suoi amici.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pavia, 17enne fermato per l’omicidio di Gianluca Vaccaro

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