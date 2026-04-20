Pavel Durov ha dichiarato di essere al fianco di Elon Musk e di altri soggetti coinvolti in una campagna di indagini penali in Francia. Secondo quanto affermato, le autorità francesi avrebbero avviato procedimenti legali che, a suo avviso, limiterebbero la libertà di espressione. Durov ha espresso soddisfazione per questa posizione, sottolineando la sua solidarietà con le persone coinvolte nella vicenda.

“La Francia di Macron sta perdendo legittimità mentre arma indagini penali per sopprimere la libertà di espressione e la privacy. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rifiutato di assistere la Francia nella sua indagine su @elonmusk, definendo il caso politicamente motivato. L’ufficio del procuratore francese afferma di essere indipendente, ma non è vero: i procuratori francesi sono assunti, licenziati e promossi dal governo. La polizia giudiziaria — che fornisce spesso rapporti fuorvianti ai giudici istruttori — è anch’essa controllata dal governo. Sono oggetto di un’indagine simile in Francia: oltre una dozzina di accuse, ognuna con una pena fino a 10 anni di prigione.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Pavel Durov: ‘la Francia di Macron arma indagini penali contro la libertà di espressione’

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