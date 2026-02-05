Pavel Durov ha pubblicato un messaggio su X rivolto agli utenti spagnoli. Ha avvisato che il governo di Pedro Sánchez sta introducendo nuove leggi che potrebbero limitare la libertà di navigare in rete. Telegram ha inviato un avviso a tutti in Spagna, avvertendo che le normative in arrivo rappresentano una minaccia alla libertà online.

“Il governo di Pedro Sánchez sta promuovendo nuove e pericolose normative che minacciano la vostra libertà su Internet. Annunciate proprio ieri, queste misure potrebbero trasformare la Spagna in uno stato di sorveglianza con il pretesto della “protezione”. Ecco perché rappresentano un campanello d’allarme per la libertà di parola e la privacy: 1. Divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni con verifica obbligatoria dell’età: non riguarda solo i bambini, ma richiede che le piattaforme utilizzino controlli rigorosi, come la richiesta di documenti d’identità o dati biometrici.?? Pericolo: crea un precedente per il tracciamento dell’identità di OGNI utente, erodendo l’anonimato e aprendo le porte alla raccolta di dati di massa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Censura e controllo, messaggio di Pavel Durov agli spagnoli

Approfondimenti su Pavel Durov

Ultime notizie su Pavel Durov

DUROV VS MUSK Secondo indiscrezioni, Pavel Durov, l'inventore di TELEGRAM, avrebbe rinunciato a un accordo da 300 milioni di dollari che avrebbe integrato l'intelligenza artificiale Grok di Elon Musk nella piattaforma. Il principale punto di contesa era la facebook

Oggi Durov ha attaccato la Francia in solidarietà con Musk x.com