Censura e controllo messaggio di Pavel Durov agli spagnoli

Da imolaoggi.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pavel Durov ha pubblicato un messaggio su X rivolto agli utenti spagnoli. Ha avvisato che il governo di Pedro Sánchez sta introducendo nuove leggi che potrebbero limitare la libertà di navigare in rete. Telegram ha inviato un avviso a tutti in Spagna, avvertendo che le normative in arrivo rappresentano una minaccia alla libertà online.

“Il governo di Pedro Sánchez sta promuovendo nuove e pericolose normative che minacciano la vostra libertà su Internet. Annunciate proprio ieri, queste misure potrebbero trasformare la Spagna in uno stato di sorveglianza con il pretesto della “protezione”. Ecco perché rappresentano un campanello d’allarme per la libertà di parola e la privacy: 1. Divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni con verifica obbligatoria dell’età: non riguarda solo i bambini, ma richiede che le piattaforme utilizzino controlli rigorosi, come la richiesta di documenti d’identità o dati biometrici.?? Pericolo: crea un precedente per il tracciamento dell’identità di OGNI utente, erodendo l’anonimato e aprendo le porte alla raccolta di dati di massa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

censura e controllo messaggio di pavel durov agli spagnoli

© Imolaoggi.it - Censura e controllo, messaggio di Pavel Durov agli spagnoli

Approfondimenti su Pavel Durov

Pavel Durov accusa Macron di voler trasformare l’UE in “gulag digitale”

Pavel Durov ha almeno 100 figli sparsi per il mondo: come è possibile?

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pavel Durov

Argomenti discussi: Barbero censurato su Facebook: perché sono tempi brutti per tutti; Telegram, Durov attacca Sánchez e la nuova legge spagnola sui social: Minaccia la libertà online; TikTok attribuisce alle interruzioni dei knowledge heart la responsabilità dei problemi delle app statunitensi e nega le accuse di censura; Mediaset avverte i locali: attenzione ai messaggi di Fabrizio Corona.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.