La libertà d' espressione non è libertà di diffamare Mediaset contro Corona
La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma non deve essere usata come scusa per diffamare o danneggiare ingiustamente le persone. È importante distinguere tra opinioni legittime e atti di diffamazione, tutelando così la dignità di tutti. Questo principio è centrale nel dibattito attuale sulla responsabilità dei media e sulla tutela dei diritti individuali.
"La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero". Così Mediaset in una nota dopo il nuovo video diffuso da Fabrizio Corona. "Si tratta - prosegue - della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su Mediaset Corona
"La libertà di espressione non è libertà di diffamare". Mediaset contro Corona
La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitata nel rispetto della dignità altrui.
Mediaset durissima contro Fabrizio Corona: “Libertà d’espressione non è libertà di diffamazione, ci difendiamo”
Mediaset risponde alle accuse di Fabrizio Corona, sottolineando che la libertà di espressione non include la diffamazione.
Ultime notizie su Mediaset Corona
Argomenti discussi: Video. Romania: cosa prevede la norma definita anti-libertà d'espressione?; Il caso Barbero, la libertà d’espressione e i suoi limiti; Caso Cloudflare, tra censura e diritto d’autore: perché il vero nodo è la sovranità digitale; La decisione del giudice è corretta ma è a rischio la libertà di espressione.
Mediaset contro la diffamazione e le campagne d’odio: La libertà di espressione non giustifica le menzogneLa 21esima puntata di Falsissimo, come detto, ha coinvolto i vertici dell'azienda di Cologno ma anche alcuni volti storici, come Gerry Scotti e Maria De Filippi. A tal proposito, Mediaset ha diramato ... comingsoon.it
Mediaset durissima contro Fabrizio Corona: Libertà d’espressione non è libertà di diffamazione, ci difendiamoMediaset replica duramente a Fabrizio Corona dopo le nuove accuse di Falsissimo: Falsità gravissime, non è informazione ma monetizzare con l'insulto ... fanpage.it
"La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone". Lo scrive Mediaset in una nota. Poi continua: "Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo x.com
"La richiesta di Mediaset è in conflitto con la libertà di stampa" - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.