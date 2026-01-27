La libertà d' espressione non è libertà di diffamare Mediaset contro Corona

La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma non deve essere usata come scusa per diffamare o danneggiare ingiustamente le persone. È importante distinguere tra opinioni legittime e atti di diffamazione, tutelando così la dignità di tutti. Questo principio è centrale nel dibattito attuale sulla responsabilità dei media e sulla tutela dei diritti individuali.

"La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone. Quanto diffuso sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero". Così Mediaset in una nota dopo il nuovo video diffuso da Fabrizio Corona. "Si tratta - prosegue - della reiterazione di falsità gravissime, insinuazioni e accuse prive di qualunque fondamento, menzogne che ledono la reputazione di una società quotata in Borsa e, ancora peggio, di tante persone, coinvolgendo in modo vergognoso anche le loro famiglie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

