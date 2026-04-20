A Frosinone, un uomo è stato aggredito durante un tentativo di rapina. La Polizia ha arrestato un 36enne nigeriano, accusato di aver tentato di rapinare la vittima e di aver opposto resistenza durante l'arresto. L'episodio è avvenuto nel corso di un intervento di polizia, che ha portato all'arresto dell'uomo poco dopo.

Un arresto per tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri a Frosinone. Un cittadino nigeriano di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito un uomo e opposto resistenza agli agenti intervenuti sul posto. Aggressione a Frosinone Resistenza e arresto Identità e precedenti dell'arrestato Il contesto e le motivazioni della comunicazione Aggressione a Frosinone Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella giornata di ieri nella parte bassa del capoluogo ciociaro. L’episodio si è verificato quando la sala operativa della Questura ha ricevuto una segnalazione di aggressione da parte di uno straniero ai danni di un uomo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per un uomo a Frosinone, aggredito durante un tentativo di rapina: arrestato un 36enne

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