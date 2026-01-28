Paura nel centro di Biella giovane aggredito e inseguito dopo un tentativo di rapina scatta l' inseguimento

Una rapina finisce male nel cuore di Biella. Un giovane viene aggredito e inseguito da un uomo straniero di 33 anni, subito dopo aver tentato di portargli via qualcosa. L’intervento rapido della Polizia permette di bloccare il sospetto e di mettere fine all’inseguimento. La scena si è svolta davanti a passanti e commercianti, che hanno assistito alla scena senza poter intervenire. Ora gli agenti stanno ricostruendo quanto accaduto e valutano eventuali altre conseguenze per l’uomo fermato.

Un cittadino straniero di 33 anni è stato arrestato a Biella. L'uomo è stato fermato dalla Polizia per aggressione e tentata rapina nel centro cittadino. Il soggetto aveva colpito un giovane di 27 anni nel tentativo di sottrargli denaro e portafoglio. L'intervento degli amici della vittima e il pronto intervento delle forze dell'ordine hanno permesso di bloccare l'aggressore poco dopo i fatti. Un arresto a Biella L'inseguimento e l'intervento della Polizia L'arresto e il riconoscimento Le indagini e la sicurezza in città Un arresto a Biella Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'episodio si è verificato lunedì scorso intorno alle 12.

