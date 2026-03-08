Paura al Lido di Venezia sbaglia la manovra e l’auto finisce in acqua | conducente e cane tratti in salvo

Stamattina al Lido di Venezia, un automobilista austriaco ha commesso un errore di manovra durante l’imbarco su un ferryboat, causando l’ingresso dell’auto in acqua. Il conducente e il suo cane sono stati tratti in salvo dalle autorità. L’incidente ha coinvolto un veicolo che si trovava in fase di imbarco, con i soccorritori che sono intervenuti prontamente per assisterli.

Manovra sbagliata durante l'imbarco. Questa mattina, 8 marzo, al Lido di Venezia, un automobilista austriaco ha rischiato la vita insieme al suo cane dopo che la sua auto è finita in acqua durante l'imbarco su un ferryboat. L'incidente sarebbe stato causato da una manovra errata, probabilmente dovuta alla nebbia presente sul posto. Il salvataggio. Grazie all'intervento tempestivo del comandante del ferryboat e di un marinaio dell'azienda Actv, l'uomo è riuscito a liberarsi dalla cintura di sicurezza e a mettere in salvo anche il suo cane. Successivamente ha raggiunto la riva a nuoto, mentre l'auto si inabissava.

