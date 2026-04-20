L’attore noto per il suo ruolo in Melrose Place è deceduto all’età di 57 anni a causa di un arresto cardiaco. La notizia della sua morte è stata confermata dai familiari. Patrick Muldoon era conosciuto per le sue apparizioni televisive e cinematografiche nel corso degli anni. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan. La famiglia ha comunicato che i funerali si terranno nelle prossime settimane.

L'attore di Melrose Place si è spento a 57 anni, Patrick Muldoon è deceduto a causa di un arresto cardiaco. Lo ricordiamo per aver recitato nella soap I giorni della nostra vita Si è spento a 57 anni l’attorePatrick Muldoon, noto al grande pubblico per aver interpretatoRichard HartinMelrose Place. Il decesso risale a domenica 19 aprile e, secondo fonti vicine alla famiglia, sarebbe stato causato da un attacco cardiaco. Tra gli altri film per cui lo si ricorda c’èFanteria nello Spazio. Patrick Muldoonè nato in California e si è laureato nel 1991 alla University of Southern California. Ha origini irlandesi da parte di padre e croate da parte di madre.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Patrick Muldoon muore improvvisamente a 57 anni

Patrick Muldoon Dies Suddenly At 57

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