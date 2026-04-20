L'attore e cantante Patrick Muldoon è morto improvvisamente all'età di 57 anni a causa di un infarto. È noto per aver interpretato ruoli in serie televisive e film come Melrose Place e Starship Troopers. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan.

L’attore Patrick Muldoon è morto all’età di 57 anni a causa di un improvviso infarto avvenuto domenica 19 aprile. Celebre per i ruoli in Melrose Place e Starship Troopers, Muldoon era anche un apprezzato produttore e cantante della band The Sleeping Masses. Il suo ultimo film Dirty Hands è atteso nelle sale entro fine 2026. Lascia la compagna e la famiglia. Morto di infarto l’attore Patrick Muldoon Dai successi in TV a Starship Troopers La passione per la musica e l'impegno artistico Morto di infarto l’attore Patrick Muldoon Hollywood piange la scomparsa di Patrick Muldoon, l’attore statunitense noto per i suoi ruoli iconici nelle soap opera e nel cinema di fantascienza.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Patrick Muldoon morto all'improvviso per un infarto, l'attore e cantante aveva 57 anni

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