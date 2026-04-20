Patrick Muldoon morto a 57 anni l'attore di Starship Troopers colpito da infarto

L’attore Patrick Muldoon è deceduto il 19 aprile all’età di 57 anni a causa di un attacco di cuore. È noto per aver recitato in film come Starship Troopers e serie televisive come Days of Our Lives e Melrose Place. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Muldoon aveva una carriera che si estendeva nel mondo dello spettacolo, con ruoli in produzioni di successo.

Patrick Muldoon, attore di Starship Troopers, Days of Our Lives e Melrose Place, è morto il 19 aprile per un attacco di cuore. Aveva 57 anni. Due giorni fa aveva annunciato il suo ingresso nel cast di Kockroach con Chris Hemsworth e Zazie Beetz.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Morto Patrick Muldoon: l'attore di Melrose Place e Starship Troopers aveva 57 anniIl volto noto del piccolo schermo anche per la lunga militanza nella soap I giorni della nostra vita è morto improvvisamente il 19 aprile 2026.

Addio a Patrick Muldoon: l’attore di “Starship Troopers” e “Melrose Place” scompare a 57 anniIl mondo di Hollywood è in lutto per la scomparsa improvvisa di Patrick Muldoon, attore e produttore cinematografico colto da un infarto nella...

Una raccolta di contenuti

Patrick Muldoon è morto, l'attore di Melrose Place aveva 57 anni. Deceduto per un «attacco cardiaco»Patrick Muldoon, noto soprattutto per le sue interpretazioni in Days of Our Lives, Melrose Place e Starship Troopers, è morto all'età di ... ilmattino.it

Morto a 57 anni Patrick Muldoon, star di Melrose PlaceL'attore e produttore statunitense diventato celebre negli anni Novanta grazie alle soap opera Days of Our Lives e Melrose Place, è scomparso il 19 aprile per via di un attacco cardiaco improvviso Pat ... tg24.sky.it