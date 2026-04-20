Il volto noto del piccolo schermo anche per la lunga militanza nella soap I giorni della nostra vita è morto improvvisamente il 19 aprile 2026. L'attore e produttore Patrick Muldoon, noto per le soap I giorni della nostra vita e Melrose Place e per l'action Starship Troopers, è morto improvvisamente il 19 aprile 2026 in seguito a un infarto all'età di 57 anni. Nato e cresciuto nella cittadina californiana di San Pedro, Muldoon ha iniziato a dedicarsi alla recitazione durante gli studi universitari presso la USC, dove militava nella squadra di football. la sua prima esperienza è la sitcom Who's the Boss?, dove è apparso in due episodi. Successivamente è apparso in tre episodi della sitcom Bayside School, prima che la sua carriera decollasse nel .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Morto Patrick Muldoon: l'attore di Melrose Place e Starship Troopers aveva 57 anni

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