Addio a Patrick Muldoon | l’attore di Starship Troopers e Melrose Place scompare a 57 anni

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Patrick Muldoon, attore noto per ruoli in film come “Starship Troopers” e serie televisive come “Melrose Place”. Muldoon è deceduto all’età di 57 anni a causa di un infarto avvenuto nella mattina del 19 aprile. La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro dei media e dei social network, lasciando un vuoto tra i fan e i colleghi.

Il mondo di Hollywood è in lutto per la scomparsa improvvisa di Patrick Muldoon, attore e produttore cinematografico colto da un infarto nella mattinata del 19 aprile. Aveva 57 anni. La notizia, confermata da Deadline, ha scosso profondamente i fan e i colleghi che per decenni ne hanno apprezzato il carisma e la versatilità, dai successi televisivi cult fino ai grandi blockbuster di fantascienza. Nato a San Pedro e laureatosi alla USC, dove si distinse anche come giocatore di football nei Trojans, Muldoon ha iniziato la sua scalata verso il successo nei primi anni ’90. Dopo il debutto in serie come Who’s the Boss? e Bayside School, la sua popolarità esplose grazie al ruolo di Austin Reed nella soap opera Days of Our Lives.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Addio a Patrick Muldoon: l’attore di “Starship Troopers” e “Melrose Place” scompare a 57 anni Notizie correlate Starship Troopers: Ultimate Bug War! riceve la data di uscita ufficiale su console e PCLa United Citizen Federation chiama oggi gli eroi di tutto il mondo a rispondere alla chiamata alla battaglia con Starship Troopers: Ultimate Bug... Addio a Michael Patrick: l’attore che vinse il palcoscenico alla SLAL’attore nordirlandese Michael Patrick, conosciuto nel mondo dello spettacolo anche con il nome di Michael Campbell, ha concluso il suo percorso...