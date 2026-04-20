L’attore e produttore statunitense Patrick Muldoon è deceduto all’età di 57 anni. È conosciuto principalmente per aver interpretato il personaggio di Richard Hart nella serie televisiva ‘Melrose Place’. La sua scomparsa è stata improvvisa e ha suscitato attenzione nei media. Muldoon aveva avuto una carriera nel mondo dello spettacolo che comprende anche ruoli in altri progetti televisivi e cinematografici.

È morto improvvisamente a 57 anni l'attore e produttore statunitense Patrick Muldoon, noto al grande pubblico per il ruolo di Richard Hart nella serie tv ‘Melrose Place’. Il decesso risale a domenica 19 aprile e, secondo fonti vicine alla famiglia, sarebbe stato causato da un attacco cardiaco. La notizia ha colpito fan e colleghi, riportando alla memoria una carriera lunga oltre trent’anni. L’addio improvviso che ha scosso il mondo dello showbiz. Patrick Muldoon è morto improvvisamente il 19 aprile all’età di 57 anni, a causa di un attacco cardiaco. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti fan e colleghi, anche perché l’attore era ancora attivo e impegnato in nuovi progetti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Patrick Muldoon morto a 57 anni: addio al volto di ‘Melrose Place’ e ‘Starship Troopers’

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