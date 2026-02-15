Gli allievi di Ermes in mare aperto | serata ad un anno dalla scomparsa del professor De Mauro

Il gruppo di studenti di Ermes De Mauro si trova in mare aperto, in ricordo del professore scomparso un anno fa. La serata a Mesagne, organizzata dall’associazione “G. Di Vittorio” e dalla “Biblioteca Portulano”, coinvolge persone che condividono ricordi e testimonianze sulla sua figura. Un pescatore locale ha raccontato come il professor De Mauro spesso si fermasse a parlare con lui durante le uscite in barca, condividendo le sue passioni per la letteratura.

MESAGNE - Ad un anno dalla scomparsa del professor Ermes De Mauro, l’associazione “G. Di Vittorio” di Mesagne, in collaborazione con la “Biblioteca Portulano”, vuole ricordare l’illustre dantista, letterato e docente attraverso le testimonianze di coloro che, in tanti modi diversi, possono considerarsi Suoi allievi. Già lo scorso anno fu lanciata l’idea di una “cattedra di umanità Ermes De Mauro” in quanto “Ermes aveva creato relazioni con tutto ciò che rappresenta l’umana avventura, declinata secondo i temi e le branche più disparate della cultura, ma tutte accomunate proprio dal considerare l’uomo al centro di ogni discorso.🔗 Leggi su Brindisireport.it Gino Corrado, ” Mastero in Paradiso”: omaggio ad un anno dalla scomparsa Il mondo della ristorazione locale in lutto per la scomparsa di Mauro Mancini "L'Uliassi de nialtri" Il mondo della ristorazione locale piange la scomparsa di Mauro Mancini, conosciuto come Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Frasi razziste in campo, allievo del Vivai Rauscedo stangato: 10 giorni di squalifica per il 17enne. Esercito: domani gli allievi del '75 celebrano il cinquantennaleGli allievi del 157/o corso celebrano domani il Cinquantennale del loro ingresso all'Accademia militare di Modena. Si svolgerà nel cortile d'onore alla presenza del comandante dell'Accademia, generale ... ansa.it Iniziati i gironi giallo blu della Winter League Allievi Nord !!! Disponibile il play by play degli incontri di oggi !!! https://lanciatori.fc-software.it/torneo/WL2026 #winterleague #baseballindoor #TrentoBaseball #baseballlife facebook