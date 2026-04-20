Passeggiata Teatralizzata Napoli e il Medioevo

A Napoli si svolge una passeggiata teatralizzata dedicata al Medioevo, durante la quale i partecipanti incontrano figure storiche come Giovanna I d'Angiò, Margherita di Durazzo e Giovanna II d'Angiò, oltre a un menestrello e rappresentanti della popolana costa. L'attività ha un costo di 12 euro e richiede la prenotazione anticipata chiamando il numero indicato. La narrazione si concentra sulla transizione dall'età romana al periodo medievale.

: incontro con Giovanna l° d'Angiò Margherita di Durazzo, Giovanna ll° d'Angiò, il Menestrello e la popolanacosto TICKET € 12,00ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata info 3387981020TRAMA:La transizione dall’età romana a quella medievale fu.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Passeggiata Teatralizzata "Napoli è Femmina"L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Passeggiata... Bagheria, visita teatralizzata notturna tra le sale di villa ButeraSabato 7 marzo 2026, dalle ore 21, un’inedita visita teatralizzata notturna tra le sale di villa Butera.