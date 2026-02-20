Passeggiata Teatralizzata Napoli è Femmina

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Passeggiata Teatralizzata Napoli è FemminaIncontro con le donne di NapoliCosto TICKET € 12,00ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata info 3387981020Possibilità di prenotare anche il pranzo spettacolo Napoli è Femmina presso la taverna spettacolo Vic' Street?????????????????:0816624233387981020 (servizio WhatsApp sempre attivo)[email protected] Giuseppe Martucci 44 Napoli Via Giacomo Piscicelli 1eCHE COSA E’ UNA PASSEGGIATA TEATRALIZZATA?Si tratta di una passeggiata per le strade della nostra città accompagnata da attori, cantanti, ballerini che a seconda del tema rappresentato parleranno della loro storia e della storia della città, è un nuovo modo di vivere la città attraverso l’arte a 360 gradi un modo per vivere un momento nel mondo rapito al silenzio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

