Passeggiata Teatralizzata ' Napoli di Carosone'

È in programma una passeggiata teatralizzata dedicata a Napoli di Carosone, che prevede un percorso accompagnato da cantanti, un coro e personaggi ispirati alla canzone partenopea. L’evento si svolge su prenotazione, con un costo di 12 euro e possibilità di prenotare anche un aperitivo presso la taverna Vic’ Street al prezzo di 2 euro. Per partecipare, è necessario contattare il numero 3387981020.

Passeggiata Teatralizzata Napoli di Carosoneincontro con Cantanti, coro e personaggi della canzone Partenopeacosto TICKET € 12,00ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata info 3387981020possibilità di prenotare anche l'aperitivo presso la taverna spettacolo Vic' Street???????????2€?????.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Passeggiata Teatralizzata "Napoli è Femmina"L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Passeggiata... Passeggiata Teatralizzata Napoli e il MedioevoPasseggiata Teatralizzata Napoli e il Medioevo: incontro con Giovanna l° d'Angiò Margherita di Durazzo, Giovanna ll° d'Angiò, il Menestrello e la... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Ho camminato al passo con l’Adige il 19 aprile 2026; Festival Medioevale a Tortorella: tre giorni nel borgo cilentano.