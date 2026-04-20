Passeggiata Teatralizzata Antica Neapolis

È in programma una passeggiata teatralizzata dedicata all'antica Neapolis, durante la quale sarà possibile incontrare personaggi come Virgilio, la Sirena Partenope e la Sibilla Cumana. L'evento ha un costo di 12 euro e la prenotazione è obbligatoria, effettuabile chiamando il numero indicato. È prevista anche l’opzione di prenotare un pranzo spettacolo presso una taverna dedicata, che include l’ingresso alla passeggiata.

incontro con il Virgilio e la Sirena Partenope e la Sibilla Cumanacosto TICKET € 12,00ESCLUSIVAMENTE su prenotazione anticipata info 3387981020possibilità di prenotare anche il pranzo spettacolo Antica Neapolis presso la taverna spettacolo Vic' Street????.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Passeggiata Teatralizzata "Napoli è Femmina"L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Passeggiata... Passeggiata Teatralizzata Napoli e il MedioevoPasseggiata Teatralizzata Napoli e il Medioevo: incontro con Giovanna l° d'Angiò Margherita di Durazzo, Giovanna ll° d'Angiò, il Menestrello e la...