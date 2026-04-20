Passeggiata Gaci a Roma

A Roma si tiene nuovamente la passeggiata dei levrieri organizzata dall'associazione GACI. L'evento permette di osservare i cani e di discutere sulla condizione dei levrieri nei loro Paesi d’origine. Durante l’iniziativa, vengono raccolte informazioni da parte degli adottanti e si svolgono momenti di confronto tra gli organizzatori e i partecipanti. La passeggiata si svolge nel centro della città e coinvolge i proprietari di questi animali.

Si rinnova l'appuntamento con la passeggiata dei levrieri GACI nella Capitale d'Italia, per ammirarla e nel frattempo parlare dei levrieri, della situazione nei loro Paesi d'origine e avere informazioni dai loro adottanti.Il GACI ODV (Greyhound Adopt Center Italy - https:www.adozionilevrieri.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Passeggiata Gaci a SoavePasseggiata di fine inverno con i levrieri e gli adottanti GACI per le vie del caratteristico borgo noto per il suo castello scaligero, che lo domina... Passeggiata Gaci a Valeggio sul MincioLa passeggiata si svolgerà passando (salvo deviazioni al momento) dal punto di incontro, attraversando il centro di Borghetto, poi il ponte di San... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Passeggiata Gaci a Valeggio sul Mincio il 12 aprile 2026; Una passeggiata in città per salvare i levrieri; Una passeggiata per salvare i levrieri. Passeggiata Gaci a RomaPer la prima Passeggiata GACI del 2025 è stata scelta la Urbs Aeterna, la Caput Mundi, nel verde di uno dei suoi parchi. Una città che ha una notevole importanza per il GACI e i suoi levrieri. Il ... romatoday.it Cosa fare (anche gratis) a Roma: dal Notre Dame Magnificat Choir in concerto alla passeggiata con i levrieri dell'Associazione GaciNei giorni scorsi le previsione hanno annunciato un weekend tutto bianco con fiocchi di neve nel Lazio. Se in molti, tra grandi e piccini, opteranno per attrezzarsi di scii e tute, per coloro che ... ilmessaggero.it Passeggiata GACI a VITTORIO VENETO - facebook.com facebook