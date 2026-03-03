Passeggiata Gaci a Soave

Una passeggiata di fine inverno si è svolta a Soave, coinvolgendo i levrieri e gli adottanti del GACI. La manifestazione ha attraversato le vie del borgo, famoso per il suo castello scaligero e il vino che prende il nome dalla località. I partecipanti hanno camminato tra le strade del centro storico, condividendo un momento dedicato agli animali e alla comunità locale.

Passeggiata di fine inverno con i levrieri e gli adottanti GACI per le vie del caratteristico borgo noto per il suo castello scaligero, che lo domina dall'alto, e per il vino che ne porta il nome. Un momento per conoscere i levrieri, incontrare persone, avere testimonianza della situazione dei.