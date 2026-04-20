Pasquale Cataldi Quartet
Venerdì 24 aprile alle 21 si terrà un concerto del Pasquale Cataldi Quartet, dedicato principalmente alla presentazione del loro ultimo album intitolato “Maybe”, pubblicato nel 2026 da Filibusta Records. L’evento si svolgerà in un locale della città, con il gruppo che eseguirà brani tratti dal nuovo disco. La serata offrirà l’opportunità di ascoltare dal vivo le composizioni del quartetto, che si sono affermate nel panorama musicale recente.
Venerdì 24 aprile alle 21,00 concerto del “”Il concerto è principalmente dedicato alla presentazione dell’ ultima incisione del gruppo, concretizzata nel CD “Maybe” (2026, Filibusta Records). L’album si colloca nell’ambito del jazz contemporaneo, con elementi che.🔗 Leggi su Romatoday.it
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