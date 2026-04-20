L’attore Giorgio Pasotti torna a interpretare i racconti di Kafka in uno spettacolo dal titolo Racconti disumani, diretto da Alessandro Gassmann. La messa in scena sarà presentata mercoledì al Teatro Vignola di Polignano a Mare e giovedì al Teatro Curci di Barletta. Lo spettacolo mette in scena le narrazioni dello scrittore cecoslovacco, affrontando temi legati alla condizione umana e alle sue sfide.

L’attore Giorgio Pasotti porterà in scena lo spettacolo Racconti disumani, diretto da Alessandro Gassmann, tra mercoledì al Teatro Vignola di Polignano a Mare e giovedì al Teatro Curci di Barletta. La proposta teatrale, che rielabora due testi di Kafka — Una relazione per un’Accademia e La tana —, affronta i temi dell’adattamento sociale, della perdita di valori e della difficoltà di trovare rifugio in un mondo percepito come ostile. La ferocia del reale tra adattamento e disumanizzazione. Esaminando le opere di Kafka attraverso una chiave contemporanea, Giorgio Pasotti evidenzia come la strategia di adattamento sia diventata una necessità per sopravvivere nella società odierna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pasotti sfida la ferocia del reale: Kafka torna sul palco con Gassmann

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