Angelina Mango torna sul palco con un nuovo look | capelli rossi e unghie gioiello per la data 0 del tour

Angelina Mango ha deciso di rinnovare il suo stile prima della partenza ufficiale del tour Nina, tornando a esibirsi con capelli rossi vivaci e unghie decorate con dettagli brillanti. La cantante ha scelto di condividere questa performance speciale a Mantova, durante la data 0, attirando l’attenzione dei fan con il suo look audace. La serata ha visto anche l’esibizione di alcune nuove canzoni in anteprima, mentre il pubblico ha risposto con entusiasmo.

Angelina Mango torna sul palco e ringrazia la sua manager Marta Donà. «Mi ha convinta a fermarmi un anno e mezzo fa e mi ha salvato la vita»Durante la data zero a Mantova del suo tour Nina nei teatri, la giovane cantautrice ha dedicato un pensiero speciale alla donna che le è stata accanto quando ha deciso di prendersi una pausa dalla m ... corriere.it

Angelina Mango, emozione sul palco, torna in concertoIl tanto atteso abbraccio tra Angelina Mango e il suo pubblico è finalmente avvenuto, sancendo ufficialmente il suo ritorno live. La cantante ha infatti dato il via alla data zero del suo tour nei ... r101.it

Certificazioni Fimi: Per due come noi - Angelina Mango e Olly 3 platino #RealityHouse #FimiAwards x.com

Radio Zeta. . Angelina Mango è tornata a emozionare Dopo aver condiviso una lettera profondamente personale, ieri sera è ufficialmente risalita sul palco con il suo Nina canta nei teatri tour: non solo un concerto, ma una vera dichiarazione d’amore per la - facebook.com facebook